Più di 100mila mattoncini LEGO® e oltre mille visitatori per i “Fantastici Mondi” di Silvano Premoselli

Una passione, tanta fantasia, centomila mattoncini colorati per renderla reale e voilà, ecco i molti “Fantastici Mondi” di Silvano Premoselli. «Coi mattoncini si entra in una dimensione magica e si creano mondi fantastici! È una passione che unisce tutte le generazioni. Le opere regalano emozioni a chi le vede e l’autore si carica di queste emozioni – ci racconta Silvano – Quando lo stupore traspare negli occhi dei bambini, ripaga tutto il tempo e l’impegno dei mesi passati a costruire».

Dal 8 dicembre l’artista sta esponendo le sue opere a Luino, Palazzo Verbania. L’ingresso è gratuito ma è necessario registrarsi su Eventribe (cliccando qui). La mostra è stata un vero successo, con oltre mille visitatori di tutte le età rimasti sbalorditi dal lavoro di Silvano, dai suoi “Fantastici Mondi”. C’è tempo ancora sabato 8 gennaio e, ma è da confermarsi, domenica 9. Se interessati consultate la pagina Facebook di Silvano: Silvanos-Bricks-World.

Noi ci siamo permessi di chiedergli anche “Ma come fai a spostare le tue opere?” e abbiamo scoperto che sono smontabili a blocchi e che Silvano conosce perfettamente le misure del bagagliaio della sua auto, fattore essenziale per calcolare quanti viaggi sono necessari per spostare un’opera da casa ad una esposizione.

“Se dovessi cambiare auto, non potrei assolutamente scendere sotto i 100 cm di larghezza del bagagliaio. E’ una delle prime cose che dovrei guardare”, scherza con noi l’artista che è entrato a far parte di AFDL.it, gruppo approvato e autorizzato da LEGO®. In Italia gli appassionati sono moltissimi e, ovviamente pre-Covid, sono state tante le occasioni di girare per l’Italia e l’Europa portando in giro i suoi mondi colorati.

Dal 2013 ha esposto infatti le proprie opere da Genova a Palmanova e da Firenze fino a Skaerbaek in Danimarca, dove ha luogo l’evento più esclusivo al mondo, nella patria dei LEGO®. Un modo diverso di esprimersi il suo, una visione particolare delle cose e una passione che si porta dietro da quando è piccolo.