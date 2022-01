Più di 18 gradi al Campo dei Fiori, è il record del mese di dicembre

Il 2021 si è chiuso col record di temperatura per il mese di dicembre a Campo dei Fiori. È quel che riferisce il Centro Geofisico Prealpino che nei giorni scorsi aveva annunciato un rialzo termico davvero significativo per i giorni di fine anno. E così è stato: durante il giorno la temperatura nei centri urbani del Varesotto è stata davvero mite. E in montagna non è stato diverso. Come spiega il post della Società Astronomica Schiaparelli.

“L’anticiclone africano porta temperature primaverili in montagna ormai dal 29 dicembre.

Il giorno 30 dicembre 2021 la temperatura massima di Campo dei Fiori (1226 m) ha raggiunto 18.2°C, stabilendo il nuovo record per il mese di dicembre, anche se fenomeni di questo tipo non sono del tutto nuovi per la nostra montagna. Si toccarono infatti i 18°C anche il 12 dicembre del 1994, 16.5°C il 28 dicembre 1983, 16.2°C a Santo Stefano del 2016 e 16°C anche alla Vigilia del 2017.

Oggi (primo gennaio ndr) la temperatura a Campo dei Fiori ha già raggiunto 17°C e ci avviciniamo al record di gennaio dell’Epifania 2013 con 17.7°C. Per trovare la quota di 0°C occorre salire fino a 3800 metri. Valore decisamente estivo!”