Pnrr, “rimandati” i progetti del Comune di Caronno Pertusella per scuola e palestra di Bariola

Tra i Comuni che non hanno ottenuto i fondi previsti per progetti di rigenerazione urbana all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), oltre a Busto Arsizio, Gallarate, Tradate e Malnate, c’è anche Caronno Pertusella.

L’amministrazione comunale, ancora nel primo mandato di Marco Giudici, aveva infatti presentato la richiesta per finanziare due opere strategiche, uno per la palestra di Bariola e uno, sempre a Bariola, per l’ampliamento della scuola. In totale la richiesta dei fondi ammonta a circa 5 milioni di euro, 2,9 milioni per uno e 2,1 per l’altro.

I fondi però (per ora) a Caronno Pertusella non sono arrivati, ma dal Comune non si danno per vinti: «L’Anci stessa lamenta il fatto che la Lombardia è stata molto penalizzata dalla distribuzione dei fondi – spiega il neo assessore Daniele Rosara, nominato da pochi mesi come esponente della lista Civico 2030 -. Il nostro Comune si è comunque dotato di un ufficio di scopo e ripresenterà domanda per gli stessi progetti (che sono comunque stati giudicati ammissibili) sempre nell’ambito del PNRR».