I pompieri svizzeri potranno “pescare” l’acqua del lago Delio per spegnere l’incendio del Gambarogno

Nella preoccupazione che dà l’incendio scoppiato nella zona del monte Gambarogno, al confine italo-svizzero, una buona notizia arriva dal fronte italiano: l’Enel ha permesso l’utilizzo dell’acqua del lago d’Elio per spegnere il fuoco che sta infuriando nella zona del Gambarogno, evitando agli aerei che stanno lavorando per spegnere le fiamma ei scendere fino al lago Maggiore.

«Enel si assume un onere di cui lo ringraziamo – commenta il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera – sono veramente contento che le attività economiche sul territorio, Enel in prima battuta, abbiano accettato di diventare partner di questa operazione di spegnimento. In questo modo il territorio e il sistema paese aiutano gli svizzeri a spegnere l’incendio quanto prima. Un modo per sentirsi tutti insieme un unicum, senza frontiere».