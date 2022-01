Poste Italiane pronta a consegnare oltre diecimila dosi di vaccini all’Asst Sette Laghi e Busto Arsizio

Arriveranno a destinazione domani, giovedì 27 gennaio, i furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, per la consegna di 10.600 dosi di vaccini Moderna presso le aziende ospedaliere Sette Laghi di Varese e Olona e di Busto Arsizio.

Il corriere SDA, grazie ai 39 mezzi speciali, in collaborazione con l’Esercito Italiano, consegnerà giovedì in Lombardia 170 mila dosi di vaccini portando a quasi 600 mila le dosi consegnate nella regione e a 3,5 milioni le dosi consegnate in Italia, nel solo mese di gennaio 2022.

Il totale delle dosi consegnate nel mese di gennaio in provincia di Varese, compresa la consegna di domani sono 53 mila.

Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Trentino Alto Adige, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto per un totale complessivo di circa 970 mila dosi.