Prende il via la ventisettesima edizione dell’Accademia Teatro Franzato

Ai nastri di partenza le celebri e storiche attività artistiche, pedagogiche e formative dell’Accademia Teatro Franzato, la prima e più longeva scuola teatrale creata a Varese.

Giunta nel 2022 alle 27^ edizione, riconosciuta e apprezzata in vari ambiti nazionali e internazionali, l’Accademia Teatro Franzato prosegue i laboratori in tutte e 4 le sedi (ovvero due a Varese città, una a Cuasso al Monte e una a Porto Ceresio) rivolte sia ai giovani sia agli adulti. Già avviate le attività presso il Liceo Scientifico “Ferraris” di Varese, il Nuovo Teatro di Cuasso e a Porto Ceresio, da martedì primo Febbario 2022 prenderanno il via anche i gruppi ragazzi e adulti presso la nuova sede della Sala Montanari in via Dei Bersaglieri 1 a Varese.

Oltre ai consolidati Patrocini dell’Università degli Studi dell’Insubria, della Provincia di Varese e del Comune di Varese, e alle rinnovate collaborazioni con vari enti quali l’Agenzia Formativa della provincia di Varese, il Laboratorio Porto Teatro, il Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”, l’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” di Bisuschio, la Proloco e il Nuovo Teatro di Cuasso al Monte (Patto Educativo di Comunità), si aggiungono anche le attività del Progetto “LAIVin” in quanto vincitori del relativo bando della Fondazione Cariplo e del Progetto “Albero a colori” in quanto vincitori del bando del Terzo Settore sostenuto dalla Regione Lombardia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’Accademia Teatro Franzato si conferma una eccellenza culturale e pedagogica italiana ed europea, radicata nel nostro territorio. Tutti i laboratori saranno rivolti anche alla preparazione di performance e spettacoli teatrali. Svariate come ogni anno le collaborazioni di docenti e artisti tra cui Marco Rodio, Marcella Magnoli, Riccardo Trovato, Monia Biscioni, Laura Bonariva, Maura Marenghi, Urbano Moffa, Germano Tacconelli. La Direzione Culturale e Pedagogica è affidata al Prof. Paolo Franzato. Una scuola le cui peculiarità didattiche, teatrali e psicopedagogiche sono state oggetto di studio ed interesse in varie Università, tesi di laurea e pubblicazioni editoriali, diventando un punto di riferimento nel tessuto culturale ed educativo, e da sempre eccellente e valido strumento di inclusione sociale.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: TEATRO FRANZATO tel. 340.7426770 oppure al 347.4657358

www.franzato.it/info