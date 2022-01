Primo giorno a Gallarate per Aurelio Giannini, nuovo comandante della Polizia Locale

Primo giorno di lavoro a Gallarate per Aurelio Giannini, il neocomandante della Polizia Locale di Gallarate. Ex ufficiale dei Carabinieri, alle spalle diverse esperienze di comando nei Comuni del Comasco, Giannini è stato accolto lunedì mattina al comando di via Ferraris dall’assessore Francesca Caruso.

«Oggi incontrerò il vicequestore Marsico della Polizia di Stato – spiega Giannini – e insieme all’assessore visiteremo l’hub tamponi di viale Milano», una infrastruttura che ha richiesto particolare attenzione nelle settimane scorse anche alla Polizia Locale (per la gestione dei flussi di traffico, complessa nei giorni di crisi per alta domanda di tamponi). Previste poi anche le visite alle altre forze dell’ordine presenti in città, la Compagna Carabinieri e quella della Guardia di Finanza.

Oltre alle visite istituzionali Giannini è stato subito impegnato anche nella conoscenza degli uffici e nel passaggio di consegne con il dirigente ad interim, l’architetto Marta Cundari.

Chi è Aurelio Giannini, il nuovo comandante della Polizia Locale di Gallarate

Giannini ha cinquant’anni, classe 1971. Formatosi all’Accademia Militare di Modena – corso Carabinieri, ha prestato servizio nell’Arma per sette anni, dal 1997 al 2004, prima nel battaglione mobile di Bologna, poi nella struttura territoriale, come comandante di Compagnia, vale a dire ufficiale che coordina più caserme di un territorio: ha ricoperto il ruolo a Cerreto Sannita, nella Msu (forza multinazionale della missione Kfor) di Pristina in Kosovo e infine a Matera, dove si è congedato.

Passato nelle file dell’amministrazione civile, ha prestato servizio come funzionario e vicecomandante a Como, come comandante a Mozzate, a Limido Comasco e nel servizio associato della zona del Medio Comasco (Guanzate-Lurago Marinone-Veniano-Cirimido-Fenegrò, tra 2012 e 2015). Nel 2015-16 è stato comandante a Limbiate, cittadina quasi alle porte di Milano, per poi tornare da funzionario in Comune a Como, da commissario coordinatore. Ora il comando a Gallarate: Giannini segue l’incarico di sette anni di Antonio Lotito (subentrato a Emiliano Bezzon, ora dirigente a Varese).