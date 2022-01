Un Padova troppo forte rimonta la Pro Patria 2 a 1

Cade il fortino della Pro Patria sotto i colpi di un Padova arrembante. Allo Stadio Euganeo i padroni di casa impongono la legge del più forte e dopo un estenuante assedio rimontano 2 a 1 la squadra di Busto Arsizio grazie a Bifulco e a un suo gol alla Del Piero, giocatore che ha fatto il suo esordio oramai 30 anni fa proprio con la maglietta del Padova.

Come settimana scorsa contro il Piacenza, i tigrotti biancoblu escono dal campo con un rammarico fortissimo, non tanto per il risultato – il Padova in casa ha concesso solo 4 punti finora – ma per come questo è arrivato. Per la nona volta in questa stagione il pallone si insacca alle spalle di Caprile negli ultimi 10 minuti di gioco e (esattamente come all’andata) la Pro Patria viene rimontata dopo essersi illusa di poter fare il colpaccio. Ai bustocchi non è bastato il vantaggio realizzato da un destro fuori-area di Nicco, gol meritato per il centrocampista da più di un mese adattatosi a regista della squadra in assenza di Bertoni.

Per restare in scia della capolista Sudtirol – e coltivare dunque il sogno della promozione in B – il Padova si è visto costretto a giocarsi tutte le carte a sua disposizione e dopo aver colpito tre legni nel secondo tempo è riuscito ad aprire la crepa decisiva nella difesa bustocca tramite Kirwan (cross di Ronaldo e colpo di testa del terzino) e Bifulco, con l’attaccante ha calato l’asso nel momento cruciale del match. La Pro Patria così a quattro la striscia di risultati consecutivi e si fa nuovamente fagocitare nelle sabbie mobili della zona playout. Ma per fortuna martedì si torna allo Speroni per la partita contro il Trento e provare a ripartire dopo l’ottava sconfitta stagionale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO