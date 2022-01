Il procuratore Borgonovo sull’omicidio di Morazzone, il ritorno dell’arbitro Minelli e il sequestro di 10 chili di droga nel podcast del 18 gennaio

Le principali notizie di martedì 18 gennaio nel podcast quotidiano di VareseNews

In una lettera aperta alla cittadinanza, il Procuratore della Repubblica di Varese Daniela Borgonovo ripercorre tutta la vicenda giudiziaria legata a Davide Paitoni, l’uomo che ha ucciso il proprio figlio Daniele di 7 anni a capodanno. Un racconto che fa luce sulle decisioni prese e sull’iter processuale in atto. Il procuratore ha anche ricordato le tante iniziative messe in campo dal tribunale per contrastare la violenza domestica a tutela delle vittime più fragili. Il primo dicembre scorso è stata inaugurata la casa della nutrice un luogo fisico dove si prendono in carico inb modo efficace le situazioni a rischio.

Una donna originaria del Gambia è stata arrestata all’aeroporto di Malpensa perchè nella sua valigia sono stati trovati 10 kg di eroina nascosti in un doppio fondo. A scovarli sono stati i militari della Guardia di Finanza di Malpensa insieme agli uomini dell’Agenzia delle Dogane. La donna proveniva da Dakar (Senegal).

Una famiglia della frazione Rovera a Malnate è rimasta vittima di una truffa. Due persone hanno suonato alla loro porta e qualificandosi come tecnico comunale e agente della polizia locale, sono stati fatti entrare con la scusa di un controllo sull’acqua dei rubinetti. Una volta all’interno, con uno strattagemma sono riusciti a impossessarsi di denaro e gioielli per poi fuggire.

Curioso incidente questa mattina in piazza Repubblica a Varese: una Panda, guidata da una signora probabilmente intenzionata ad entrare nel parcheggio sotterraneo de “Le Corti” ha “sbagliato entrata” e invece di imboccare l’apertura per le auto si è diretta verso una delle scale destinate ai pedoni. La brutta avventura si è comunque conclusa senza feriti.

Daniele Minelli, arbitro di calcio di Casciago, tornerà a dirigere una partita ufficiale tra due squadre di Serie A, seppure impegnate in Coppa Italia. Minelli, 39 anni, è stato al centro di una vicenda incredibile e per certi versi assurda: considerato a lungo uno degli astri nascenti tra i fischietti italiani, arrivò a esordire nel massimo campionato nel 2014. Nel 2017 però Minelli incappò in una partita complicata, Cagliari-Pescara, quella del cosiddetto “caso Muntari” in cui il calciatore ghanese venne espulso dopo le sue proteste accese da alcuni insulti a sfondo razziale. Da quel momento il fischietto varesino venne impiegato sempre meno fino a essere “dimesso” dall’Aia nel 2020 con una decisione che suscitò polemiche e indignazione.

