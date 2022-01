Psicoterapia online: un servizio utile che si avvale della tecnologia

Il servizio di psicoterapia online è sempre più utile e richiesto, dato che avvalendosi della tecnologia digitale offre un supporto a tutti quegli individui che impossibilitati a muoversi e a spostarsi possono ottenere sostegno. Malgrado un comprensibile scetticismo, per tutto quello che è nuovo e quindi a molti di noi ignoto, i servizi di psicoterapia online funzionano applicando le medesime regole della terapia di stampo tradizionale.

La differenza importante è legata esclusivamente all’utilizzo di internet, di un pc o di altro dispositivo mobile. Per il resto la prassi ricalca quello che avviene durante un incontro di psicoterapia, dove viene stabilito un appuntamento il quale avviene in completa sicurezza e nel comfort del proprio spazio abitativo.

Per molti individui questo nuovo modo di accedere ai servizi di psicoterapia online è una occasione in più per seguire un percorso di guarigione e di crescita personale. Infatti questo sistema di terapia è unico e offre al terapeuta la possibilità di conoscere il paziente in uno spazio che egli ritiene consono, visto che non vi è la necessità di spostarsi. Questo aiuta a cogliere alcuni aspetti fondamentali del nostro paziente: la scelta della stanza e il modo in cui essa viene arredata, può aiutarci a vedere degli aspetti che per il terapeuta erano fin qui ignoti o comunque legati esclusivamente alla descrizione del paziente.

Il metodo online è utile anche per avviare delle sedute di tipo conoscitivo, che possono quindi essere integrate da sedute svolte in presenza, oppure continuare la terapia a distanza, in base alla volontà del paziente. Come possiamo notare attraverso questo studio sui migliori servizi di psicologo online nel 2022, i servizi di psicoterapia online sono sempre più richiesti per diverse ragioni che adesso andremo a vedere nel dettaglio.

Tra i vantaggi offerti dalla psicoterapia online i primi che ci vengono in mente riguardano appunto l’accessibilità. È stato dimostrato come annullando ogni genere di distanza, il paziente darà continuità agli appuntamenti, visto che la terapia online viene svolta in modo più duttile rispetto a quella in presenza.

Non bisogna dimenticare quei casi in cui ad esempio il paziente è in una condizione di mobilità limitata, oppure per tutte quelle persone che vivono isolate e quindi distanti da beni e servizi. In più la possibilità di ottenere degli orari più comodi e flessibili mette il paziente nella condizione ideale per rispettare la terapia e arrivare all’incontro con il minor accumulo possibile di stress. Già il fatto di non doversi spostare, magari guidando o prendendo mezzi pubblici è dimostrato che predispone il paziente in modo più favorevole per essere collaborativo durante l’ora di terapia.

Inoltre questo è un sistema e un metodo molto diretto, informale come una qualsiasi chiacchierata sul web, facile e immediata. Per i più giovani che hanno un grande rapporto con i social tutto questo favorisce il dialogo e crea il giusto clima per il terapeuta, un aspetto che non bisogna certo trascurare o sottovalutare.

Un altro aspetto importante riguarda inoltre la possibilità di avere una continuità nella relazione di tipo terapeutico. Pensiamo ad esempio alle limitazioni dovute alla pandemia Covid-19, dove in alcuni momenti non è possibili avere un contatto fisico tra due o più persone. Proprio per questo motivo è consigliabile avere un supporto a distanza che possa essere garantito con continuità.

Non bisogna trascurare poi quel genere di aspetto che riguarda la resistenza spesso legata a un segno di vergogna, inadeguatezza e imbarazzo per il paziente. Chiedere sostegno di tipo psicologico spesso fa scattare una molla negli individui che hanno bisogno di aiuto, motivo per cui la terapia online potrebbe funzionare a superare certi blocchi e traumi. Un altro aspetto da considerare riguarda la possibilità di scegliere il terapista e il metodo più adatto e consono per ricevere il corretto tipo di assistenza terapeutica.