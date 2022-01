Pubblicato il bando per la gestione del bar “La Darsena” di Cazzago Brabbia

Il bar della Darsena di Cazzago Brabbia torna …sulla piazza. È stato pubblicato oggi, mercoledì 26 gennaio, il bando per la concessione in uso dell’immobile destinato a bar e dell’area verde che lo circonda.

Da qualche giorno i cittadini di Cazzago si domandavano per quale motivo il bar, frequentatissimo negli ultimi anni, fosse ancora chiuso.

Il bando era scaduto e il gestore, Lorenzo Radice, aveva dovuto chiudere i battenti in attesa della nuova gara che, ha spiegato il sindaco Emilio Magni, è stata redatta con qualche mese di ritardo a causa della pandemia che ha rallentato l’attività degli uffici. Ebbene ora chi volesse gestire il locale che si trova in uno dei punti più belli della provincia, il “lago di piazza”, in una caletta del lago di Varese, può farsi avanti.

Le domande dovranno pervenire entro il 25 febbraio alle ore 12 (qui il bando completo ) e l’importo del canone annuale offerto dovrà essere superiore alla base di gara che ammonta a 12.000,00 euro l’anno. La concessione avrà la durata di quattro anni, prorogabile per un anno.

Il gestore del bar dovrà occuparsi del locale ma anche dell’area verde circostante oltre che del piccolo parco giochi. Se la gara andrà a buon fine, nei primi giorni di aprile “la Darsena” potrebbe riaprire, per la gioia dei cultori dell’aperitivo in riva al lago.