Quarantena corta in Svizzera, le nuove regole non riguardano i frontalieri

La riduzione dei giorni di quarantena e isolamento disposta dalla Svizzera non riguarderà i lavoratori frontalieri. I pendolari italiani rimarranno soggetti alle norme in materia, disposte dal Ministero della Sanità.

Diversamente da quanto accade in Italia, la Svizzera ha deciso di adottare una strategia di compromesso tra la necessità di tutelare sia la situazione sanitaria che quella economica, penalizzata anche dall’aumento delle quarantene.

Secondo le norme in vigore da oggi, 13 gennaio, l’isolamento per gli svizzeri risultati positivi al virus viene ridotto da dieci a cinque giorni a condizione di non avere più sintomi da almeno 48 ore. La quarantena per chi è stato in contatto con un positivo viene ridotta a cinque giorni e sarà limitata alle persone che abitano con la persona contagiata o hanno avuto contatti stretti con chi è risultato positivo al test. Esentate dalla quarantena le persone che hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino o sono guarite da meno di quattro mesi.