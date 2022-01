“Quel giorno in cui Sassoli prese per mano Ursula Von Der Leyen”

La scomparsa del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha scosso molti cittadini e rappresentanti delle istituzioni e in queste ore si susseguono i ricordi della persona e della figura politica che ha guidato il luogo simbolo del’Unione europea. Lo ricorda così anche Massimo Gaudina, capo rappresentanza della Commissione UE a Milano, che in un post su Facebook ha condiviso un episodio di cui Sassoli è stato protagonista:

“Era l’11 luglio dell’anno scorso, al Campo di Fossoli, nei pressi di Carpi – scrive Gaudina -, si commemorava l’anniversario dell’eccidio nazista. David Sassoli e Ursula Von Der Leyen avevano appena deposto una corona di fiori, quando partirono le note del “silenzio”. Fianco a fianco, nel silenzio torrido di quel mezzogiorno di luglio, Sassoli ruppe il protocollo e il minuziosissimo programma, e prese per mano la Presidentessa della Commissione europea. Un gesto di una spontaneità e di una forza travolgente. Era un gesto di amicizia, di solidarietà, di dolore condiviso e di divisioni superate. Un gesto che, nel silenzio, gridava mille parole. Soprattutto, un gesto di umanità, che di fronte alla barbarie del passato ma anche alla freddezza che troppo spesso attanaglia le nostre istituzioni, ci ha ricordato in un attimo tutto il senso e l’orgoglio di lavorare per il sogno europeo.

Grazie Presidente Sassoli, per tutte le sue parole e per quel gesto silenzioso e indimenticabile