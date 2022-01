Raccolta rifiuti, ecco le variazioni per la festa dell’Epifania

L’ultima ricorrenza del periodo natalizio- quella dell’Epifania, appunto- cade quest’anno di giovedì, in una giornata lavorativa, dunque, nel rispetto della festività, il 6 gennaio le piattaforme ecologiche gestite da Aemme Linea Ambiente (Amga) saranno chiuse, ad eccezione di quella di Legnano, che consentirà l’accesso al pubblico in orario ridotto, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

La festa sarà rispettata nei Comuni di Legnano, Parabiago, Canegrate e Magnago, dove gli operatori Ala non saranno in servizio. Le raccolte previste per giovedì 6 saranno, infatti, posticipate a venerdì 7 gennaio, insieme a quelle già in calendario per tale

giornata.

Si lavorerà, invece, nonostante la festa, nei seguenti Comuni:

– Buscate, con la raccolta di plastica e umido

– Rescaldina, con la raccolta dell’umido

– Robecchetto con Induno, con la raccolta di umido, carta e vetro.

– Villa Cortese, con la raccolta di carta e umido.

La festività non causerà alcuna variazione nei Comuni di Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, dove il giovedì non sono previsti servizi di raccolta. A Gallarate giovedì 6 gennaio si lavorerà regolarmente per la raccolta di plastica e vetro. La raccolta dell’umido slitterà, invece, a sabato 8 gennaio, mentre quella dei rifiuti indifferenziati a lunedì 10 gennaio.

Nei Comuni del Magentino (Cuggiono, Magenta, Marcallo con Casone e Ossona), i servizi si svolgeranno regolarmente, nonostante la giornata di festa. L’unica eccezione è rappresentata da Boffalora sopra Ticino, dove le raccolte di umido e plastica saranno rinviate a venerdì 7 gennaio.