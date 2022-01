Racconti inediti, editi o di giovani scrittori: il Premio Chiara lancia i bandi del 2022

Lo storico Premio Chiara- Festival del Racconto torna anche quest’anno. Nonostante le tante difficoltà, legate anche alla pandemia, l’importante appuntamento letterario fondato da Bambi Lazzati e Romano Oldrini lancia i nuovi bandi di concorso nazionali per il 2022.

Come sempre, le sezioni sono diverse: il Premio Chiara Editi, il Premio Chiara Giovani, il Premio Chiara Inediti. Aperto anche il bando di concorso per giovani videomaker. La manifestazione finale e le premiazioni si terranno domenica 16 ottobre, alle 17, alla Sala Napoleonica, Ville Ponti di Varese.

PREMIO CHIARA-FESTIVAL DEL RACCONTO, IL BANDI DI CONCORSO 2022

Il Premio Chiara Editi

Riservato a raccolte di racconti in lingua italiana di un solo autore, edite in Italia o Svizzera italiana tra il 1 maggio 2021 ed il 30 aprile 2022. Editori e autori che intendono partecipare devono inviare al più presto, entro giovedì 5 maggio, alla segreteria AMICI DI PIERO CHIARA, Viale Belforte 45, 21100 Varese, 13 copie del libro, da lunedì a venerdì ore 9.30-14.30. La Giuria tecnica, presieduta da Romano Oldrini, sceglierà la terna finalista, che sarà inviata ai 150 componenti, italiani e del Canton Ticino, della Giuria dei Lettori, che col loro voto decreteranno il Vincitore. Bando Premio Chiara Giovani 2022.

Il Premio Chiara Giovani

Possono partecipare giovani da 15 a 20 anni, italiani e della Svizzera italiana, che devono scrivere un racconto di max 6.000 battute sulla traccia “Desiderio”. I racconti devono pervenire entro domenica 3 aprile solo via web alla pagina premiochiara.it/inviochiaragiovani. La Giuria tecnica presieduta da Bianca Pitzorno scrittrice, vincitrice Premio Chiara 2021 sceglierà i racconti finalisti da pubblicare in un volume, che sarà inviato ai 150 componenti, italiani e del Canton Ticino, della Giuria dei Lettori, i quali col loro voto decreteranno il Vincitore e i premiati. Il I Premio è di 500 €, un Premio di 200 € sarà assegnato dalla Regio Insubrica.

Il Premio Chiara Inediti 2022

Per aspiranti scrittori dai 25 anni in su, che hanno nel cassetto una raccolta di almeno 3 racconti inediti, mai apparsi né in cartaceo né sul web, per un totale di circa 160.000 battute. La raccolta va inviata via web, alla pagina premiochiara.it/inviochiarainediti, entro venerdì 22 aprile. Il Vincitore, selezionato dalla Giuria tecnica presieduta da Andrea Fazioli scrittore, si aggiudicherà la pubblicazione grazie alla collaborazione di Pietro Macchione Editore.

Concorso Videomaking

Prosegue il bando “da un racconto di parole a un racconto per immagini, trasposizione in film di un racconto di Piero Chiara”, giunto alla IV edizione. Ai concorrenti è richiesto di realizzare un cortometraggio, della durata di max 10 minuti, con tecnica libera, trasponendo un racconto di Piero Chiara a piacere. Il breve film va inviato entro giovedì 31 marzo 2022 esclusivamente via email contest.pierochiara@gmail.com. I Vincitori saranno selezionati dalla Giuria tecnica; la manifestazione conclusiva avverrà in data da destinarsi a Varese.

Tutti i bandi sono pubblicati su premiochiara.it

AMICI DI PIERO CHIARA

Tel. 0332 335525, 335 6352079,

email amicichiara@premiochiara.it