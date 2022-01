Rapina alla Farmacia San Rocco con le pistole in mano

Sono entrati con il volto coperto e armati di pistole, hanno minacciato i presenti e si sono fatti consegnare l’incasso della giornata. È successo alla Farmacia San Rocco (Bergoro) in via Cadorna, in pieno centro storico, a Fagnano Olona, nella serata di venerdì 7 gennaio intorno alle 17.30. «Stavamo servendo alcuni clienti e due persone con il volto coperto sono entrate impugnando entrambe una pistola – raccolta il titolare della farmacia, Massimo Parravicini -. Hanno minacciato subito mia moglie che si trovava all’ingresso e poi hanno lanciato un sacchetto sul bancone dicendo di riempirlo. Io mi trovavo nel retro e quando ho capito cosa stava succedendo ho chiamato subito i carabinieri».

Nel frattempo, però, i malviventi hanno agito velocemente: vedendo che i farmacisti e i clienti presenti erano bloccati, sono andati dall’altra parte del bancone hanno svuotato le casse. «Dicevano di stare tranquilli, ma con le pistole in pugno – prosegue il titolare -. Dopo che hanno svuotato le casse sono usciti e sono fuggiti a piedi per le vie del centro. È stato tutto molto veloce e i carabinieri sono arrivati presto, ma era già finito tutto. Lo spavento è stato tanto e ieri sera non è stato facile. Non ci era mai successo da quando abbiamo aperto la farmacia nel 2003. Ma oggi siamo aperti e proseguiamo la nostra attività».

I carabinieri stanno ora indagando sull’accaduto, cercando di risalire all’identità dei rapinatori, quasi sicuramente di origine italiana, che hanno agito a volto coperto e che hanno fatto perdere le tracce durante la fuga.