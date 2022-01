Rapina in banca a Solbiate Olona. È la terza in valle dall’inizio del mese

Rapina a mano armata a Solbiate Olona nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, ai danni della filiale della Banca popolare di Sondrio di via Vittorio Veneto. Il bottino è ancora da quantificare ma ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

Il colpo è stato messo a segno da tre/quattro uomini con volto coperto da mascherine e cappelli, due dei quali avrebbero impugnato anche delle pistole (non si sa se vere o finte). Una volta entrati negli uffici hanno chiuso tutti i presenti in uno stanzino e hanno svuotato completamente la cassaforte che si erano fatti aprire in precedenza.

Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio ma, a questo punto, non è da escludere che i rapinatori possano essere gli stessi che hanno agito nelle scorse settimane in un supermercato di Olgiate Olona (il 5 gennaio) e in una farmacia di Fagnano (l’8 gennaio). Un’altra rapina commessa da 3 uomini era avvenuta in casa di un anziano a Busto Arsizio il 23 dicembre.