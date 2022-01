Ricominciano con il caso Riace gli incontri alla biblioteca Bruna Brambilla

Tornano gli incontri della biblioteca Bruna Brambilla a Varese.

Il primo appuntamento dell’anno si svolgerà mercoledì 12 gennaio alle 17,45 con la presentazione del libro “Bronzi, santi e rifugiati. Il caso di Riace” scritto dal giovane antropologo Domenico Zavaglia edito da Castelvecchi.

Il volume è un’analisi delle strategie politico culturali che hanno reso Riace il “paese dell’accoglienza”, partendo dalla sua storia: nel 1998 una nave con a bordo circa trecento profughi sbarca a Riace, paese della Calabria noto per il ritrovamento dei celebri Bronzi. Un gruppo di volontari del posto, tra cui Domenico Lucano, improvvisa una prima accoglienza.

In un luogo spopolato dall’emigrazione, avviato a divenire un “paese fantasma”, giungono dal mare centinaia di persone senza una casa. Anni dopo il gruppo di volontari è riunito in un’associazione culturale, Lucano è stato eletto sindaco di Riace e le case disabitate sono destinate a ospitare i rifugiati.

La storia del paese morente rinato grazie alla presenza dei migranti diventa un caso mediatico. Ma com’è stato possibile che un piccolo comune sia assurto a simbolo internazionale di accoglienza? Tra banconote col volto di Che Guevara e strade intitolate a vittime di mafia, politiche nazionali e criticità locali si intrecciano sullo sfondo di fatti storici e leggendari

L’incontro sarà coordinato da Enzo Laforgia, assessore alla cultura del Comune di Varese.

La presentazione sarà in streaming: per partecipare occorre collegarsi on line a questo link.