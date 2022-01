Rifiuti abbandonati a Cassano Magnago, “zozzone” identificato

Bidoni, sacchi, cartoni e molto altro: un cumulo di rifiuti abbandonati su area verde alla periferia di Cassano Magnago. Ma questa volta lo sfregio non è passato impunito, visto che la Polizia Locale è arrivata a identificare il presunto autore.

Sulla questione si era mosso il consigliere Pd Tommaso Police, che nel tempo ha sollevato più volte il tema della cura dell’ambiente: «Ieri [giovedì, ndr] ho ricevuto da un cittadino una segnalazione dell’ennesimo abbandono di rifiuti in via Vitruvio Pollione a ridosso della zona boschiva che purtroppo è già stata colpita da fenomeni di questo genere nel recente passato» racconta Police.

«Ho provveduto ad avvisare subito allertando l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale, nel giro di poche ore è stato individuato il responsabile (residente fuori Cassano) che ora pagherà una multa bella salata! Il fenomeno pensava di farla franca, ora lo aspetta una bella sanzione».

Non è la prima volta che a Cassano si arriva a identificare uno “zozzone” che non rispetta l’ambiente, il verde o lo spazio pubblico: in passato anche il sindaco Nicola Poliseno ha annunciato analogamente le sanzioni a carico di qualche incivile.

«Ringrazio il cittadino che mi ha inviato la segnalazione, voglio ringraziare inoltre il consigliere Zaupa per essersi subito attivato e per avermi in seguito aggiornato» conclude Police. «Quando si persegue il bene comune non importa se si è di schieramenti opposti o che si abbiano visioni differenti, occorre come in questo caso collaborare per il risolvere il problema…in questo modo vincono sempre i cittadini».