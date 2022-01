Rigenerazione urbana, a Saronno 5 milioni di euro dai fondi del Pnrr

Il progetto parla di due distinti programmi di intervento di rigenerazione urbana: quello relativo agli impianti sportivi, per interventi da 2.800.000,00 euro e quello relativo ai luoghi sociali e culturali, per interventi da 1.200.000,00 euro.

Tra gli impianti sportivi citati nel progetto ci sono lo stadio comunale Colombo Gianetti di via Biffi, la palestra Dozio di via Biffi, la palestra della scuola media “A. Moro” e della scuola elementare “V. da Feltre”, il centro sportivo comunale di via Sampietro, il centro sportivo comunale di via Sabotino, il centro sportivo comunale di ex via Trento, via Togliatti, via Volpi, il centro sportivo comunale di via fiume, il centro sportivo comunale di via Ungaretti.

Tra i luoghi sociali e culturali sono invece citati il cortile e il giardino di casa Morandi (per rassegna cinematografica ed eventi estivi); il giardino Villa Gianetti (per eventi estivi); corso Italia, via Don Griffanti, via Pagani, via Prampolini, zona pedonale; le piazze: Libertà, Mercanti, Schuster, De Gasperi, Volontari del sangue, Ugo la Malfa, Pertini; parco del Seminario; parco De Rocchi; parco Lura; circuito Carnevale; circuito rievocazione storica S. Antonio; circuito notte bianca; circuito Running; circuito StraSaronno; archivio della pretura di Saronno; archivi Ecclesiastici: archivi parrocchiali (Santuario, parrocchia s. Petro e Paolo. parrocchia di S. Giovanni battista, Regina Pacis, Sacra Famiglia e San Giuseppe); archivi Enti Reliogiosi: Istituto Padre Monti, Istituto S. Agnese, Suore di via Cavour, Orsoline; archivi di impresa: MILS, Lazzaroni, altre aziende (Illva, Parma, Lus, Cemsa, Isotta Fraschini e Fimi); archivi di Istituzioni Benefiche: Zerbi, Coop. Siciale Cassina Ferrara, Coop. Popolare Saronnese, ospedale di Saronno, Croce Rossa, Acli, case di riposo; archivi scolastici: pubblici e privati; archivi di associazioni; archivi privati: collezione il Tramway, archivio della società storica saronnese, Pro Loco, collezioni private.