Rigore e autogol, la Pro Patria regala al Piacenza il pareggio

Come all’andata, contro il Piacenza la Pro Patria esce col rammarico di non aver portato a casa il bottino pieno. Allo Speroni questo pomeriggio, domenica 23 gennaio, gli ospiti riescono ad agguantare per due volti i tigrotti bianco-clu, andati in vantaggio prima grazie a Pierozzi e nella ripresa con Galli.

Viste le premesse, con la squadra in piena emergenza, il 2 a 2 – quarto risultato utile consecutivo – è comunque un punto prezioso, Tuttavia sugli spalti e negli spogliatoi c’è senza dubbio la grande amarezza di aver letteralmente regalato al “Piace” il pareggio concedendo al 50′ un rigore fischiato per un fallo di mano ingenuo di Boffelli (trasformato da Cesarini dal dischetto) e poi con un goffo autogol di Pizzul a 10′ dalla fine.

Finite le energie, la Pro Patria, autrice di una buona prestazione, cerca comunque il colpaccio fino al 90′, complice anche l’espulsione dell’esordiente Cosenza per i “lupi biancorossi” nel recupero. Ma il tempo a disposizione è troppo poco ed entrambe le squadre alla fine si spartiscono la posta in palio.

