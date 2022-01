Rimarrà un mistero cosa sia stato avvistato nei cieli di Cislago

Un grande dispiegamento di mezzi di soccorso con tanto di elicottero di Areu a sorvolare la zona incriminata e diverse ore di ricerche, ma ad oggi rimane un mistero che cosa sia stato avvistato cadere al suolo lo scorso venerdì 21 gennaio a Cislago, nella zona boschiva compresa tra la frazione Massina, Rescaldina, Gorla Minore e Mozzate.

L’allarme era partito intorno alle ore 20 da una coppia del luogo che aveva allertato i soccorsi riferendo di aver visto un velivolo con delle luci precipitare. Sul posto erano subito intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e l’SOS di Mozzate. A perlustrare l’area dall’alto per oltre un’ora si era poi aggiunto l’elicottero di Areu.

Da subito l’ipotesi che si trattasse di un elicottero precipitato al suolo era stata messa in dubbio: l’Enac, contattata dai Carabinieri, aveva infatti riferito che nessun velivolo in volo mancava all’appello.

Non avendo trovato nulla, poco prima delle 22 erano quindi state sospese le ricerche, riprese la mattina successiva via terra.

Proprio sabato era poi stato individuato il resto di una lanterna cinese, caduto sulla recinzione di una casa della zona: in molti hanno collegato il ritrovamento all’allarme lanciato la sera prima. Contattata da VareseNews, la Protezione civile ha confermato il ritrovamento della lanterna ma, come i Carabinieri, non si è sbilanciata nel confermare che si trattasse effettivamente dello strano avvistamento segnalato la sera precedente.

La notizia del misterioso oggetto caduto dal cielo ha fatto il giro dei social, raccogliendo segnalazioni simili da diverse zone della provincia. “L’ho visto anche io, pensavo fosse una stella cadente” scrive un utente. “A me è sembrato di vedere due velivoli(?) “scontrarsi più volte”. Sono in zona Luino..erano le 19:45, ero al telefono e ovviamente il commento è stato “ma vaaa!cosa ti sei fumata?” aggiunge una donna. “Anche mio marito l’ha visto! Mentre tornava a casa in autostrada da Milano a Gallarate. Aveva una scia blu/verdastra” commenta un altro utente.

Non sono mancati commenti ironici e sarcastici: “È il capodanno alieno, come da tradizione anche terrestre è usanza lanciare vecchi elettrodomestici dall’alto” scrive un utente, “Si è staccato un pezzo di sceneggiatura… è Truman Show” gli fa eco un altro.