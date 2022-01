Rimorchio si sgancia dal camion, a Lonate Pozzolo interviene l’autogrù

Vigili del fuoco impegnati in via del Gregge tra Tornavento e Lonate Pozzolo: per cause in corso di accertamento un semirimorchio si è sganciato dalla motrice.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa e un fuoristrada, mentre dalla sede di Varese è stata inviata un’autogru. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area, sollevato il semirimorchio permettendo così il riaggancio alla motrice.