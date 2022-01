Rinviati la Fiera di San Giulio e il mercatino dell’antiquariato di Castellanza

La Giunta Comunale di Castellanza ha approvato all’inizio del mese di dicembre del 2021 l’elenco delle fiere e sagre per l’anno 2022. Si tratta di ottemperare ad una richiesta della Regione Lombardia (Legge Regionale 02.02.2020) in base alla quale ogni anno i comuni devono inviare l’elenco e il calendario delle iniziative previste per l’anno successivo in forma telematica entro il 15 dicembre per essere poi pubblicato nell’applicativo informatico regionale.

L’elenco con le date, la loro tipologia e la località di svolgimento sono state definite con le associazioni e i comitati organizzatori. Analogamente – spiega l’amministrazione comunale – a quanto avvenuto lo scorso anno, esiste una forte difficoltà a programmare in anticipo eventi quali sagre e fiere dovuta al perdurare dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del contagio da Covid-19 e per questo motivo, come previsto dalla Legge Regionale gli organizzatori di fiere e sagre potranno rivolgersi al Comune, con apposita istanza che sarà valutata dalla Giunta, per eventuali modifiche del calendario degli eventi, compreso l’inserimento di ulteriori manifestazioni.

Il 30 Gennaio è in programma la tradizionale “Fiera di San Giulio” che prevede la presenza di bancarelle lungo l’intero Corso Matteotti, nel Viale Rimembranze, in Via Mons. Arrigoni e in un tratto di via Veneto. Per la sua effettuazione occorre rispettare le misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 attualmente vigenti per la “zona gialla” che prevedono che l’accesso alle fiere, alle sagre, ai mercatini e simili sia subordinato al possesso, da parte del pubblico partecipante, della certificazione verde “rafforzata” (c.d. “super green pass”). Per la realizzazione della manifestazione con queste normative occorrerebbe quindi l’impiego di un considerevole numero di addetti per tutta la durata della manifestazione tenuto conto che l’accesso alle aree interessate dalla fiera può avvenire da almeno otto varchi e che, presso ognuno di questi, andrebbe prevista la presenza di almeno due incaricati ai controlli dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Ai sensi delle disposizioni della DGR XI/4054 occorre, inoltre, pubblicare entro i dieci giorni antecedenti la data di svolgimento della fiera la graduatoria dei commercianti che hanno presentato domanda di partecipazione.

Viste e considerate tutte queste prescrizioni, «la Giunta Comunale di Castellanza si è riunita mercoledì 12 Gennaio per prendere una decisione urgente in merito all’effettuazione della “Fiera di San Giulio e del “mercatino dell’antiquariato e artigianato” in programma il 30 Gennaio 2022. Sono stati valutati attentamente tutti gli aspetti organizzativi e quelli legati alla salute e si è presa la decisione di “sospendere l’effettuazione della Fiera e mercatino in programma e di rimandarne l’effettuazione ad una data in cui la situazione di emergenza epidemiologica ne consentano lo svolgimento, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia”».

«Sono molto dispiaciuta di questa decisione – ha dichiarato il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini -. Speravo proprio che quest’anno dopo la cancellazione del 2021 la Fiera di San Giulio 2022 fosse il segnale della ripresa delle iniziative di incontro e socialità così importanti per una comunità. Non potevo però non considerare che l’afflusso di pubblico in gran numero, anche dalle città vicine, per partecipare alla Fiera di San Giulio avrebbe comportato un notevole rischio di diffusione del contagio, dovuto alle difficoltà a controllare l’osservanza delle misure di sicurezza sanitaria, il corretto distanziamento tra le persone, l’obbligo di indossare correttamente la mascherina e di igienizzare con frequenza le mani».