Rinviato ad aprile il concerto di Donatella Rettore al Teatro di Varese

Il concerto di Donatella Rettore in programma al Teatro di Varese è stato rinviato al 29 aprile. A causa dello spostamento di tutto il tour a livello nazionale della cantante, anche il concerto in programma a Varese per il 20 febbraio è stato rinviato. I biglietti già acquistati restano validi per la data di rinvio.

La cantante torna in tour dopo la partecipazione al 72° Festival di Sanremo con la canzone “Chimica”, presentando la nuova hit ed i suoi più grandi successi.

DONATELLA RETTORE IN CONCERTO AL TEATRO DI VARESE

