Riprende al cinema Fratello Sole di Busto Arsizio la rassegna cinematografica “Incanti”

Riprende giovedì 13 gennaio al Fratello Sole la seconda parte della rassegna cinematografica “Incanti” a cura di Paolo Castelli. Il programma guarda come sempre alla migliore regia italiana, come Non odiare di Mauro Mancini, che affida ad Alessandro Gassmann il suo ruolo più bello e viscerale, e il nuovo film, in parte autobiografico, di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio.

Si alternano interessanti titoli di produzione francese, tra i quali France, satira sociale di Bruno Dumont. Unico titolo americano in calendario, La ragazza di Stillwater di Tom McCarthy è un film intimo e maturo come a Hollywood non se ne vedeva da tempo. Le proiezioni si terranno il giovedì alle ore 16.00 e 21.00 e la domenica alle ore 16.00.

13-16 gennaio 2022

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (di Riccardo Milan, Italia, 2021, 110’)

20-23 gennaio 2022

La signora delle rose (di Pierre Pinaud, Francia, 2020, 105’)

27-30 gennaio 2022

Petite Maman (di Céline Sciamma, Francia, 2021, 72’)

3-6 febbraio 2022

Non odiare (di Mauro Mancini, Italia, Polonia, 2020, 96’)

10-13 febbraio 2022

L’Arminuta (di Giuseppe Bonito, Italia, 2021, 110’)

17-20 febbraio 2022

Freaks out (di Gabriele Mainetti, Italia, Belgio, 2021, 141’)

24-27 febbraio 2022

È stata la mano di Dio (di Paolo Sorrentino, Italia, 2021, 130’)

3-6 marzo 2022

La persona peggiore del mondo (di Joachim Trier, Norvegia, 2021, 121’)

10-13 marzo 2022

France (di Bruno Dumont, Francia, Germania, Italia, Belgio, 2021, 133’)

17-20 marzo 2022

La ragazza di Stillwater (di Tom McCarthy, USA, 2021, 140’)

Costi: Biglietto unico Euro 5,00 – Abbonamento unico 10 film (valido per tutte le proiezioni) Euro 30,00.

Ufficio Stampa Fratello Sole

stampa@fratellosole.it

Cinema Teatro Fratello Sole

Via Massimo DʼAzeglio, 1 – 21052 Busto Arsizio VA

www.fratellosole.it

In riferimento al DL 172/2021 del 26 novembre 2021 SI ACCEDE AL TEATRO SOLO CON GREEN PASS

RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2 (con le eccezioni previste dalla normativa). Vanno inoltre rispettate tutte

le altre disposizioni anticovid previste dalle normative vigenti ed eventuali modifiche successive. Si consiglia

di effettuare la prenotazione consultando il sito www.fratellosole.it. Si consiglia inoltre di presentarsi con

congruo anticipo.