Riprendono lunedì i lavori al cantiere di largo Flaiano a Varese

Dopo la pausa natalizia, riprendono i lavori che permetteranno la realizzazione del nuovo accesso in città da largo Flaiano, con l’eliminazione dei semafori e la nuova maxi rotatoria. Dal 10 gennaio il cantiere riprende in via Sant’Imerio, con la chiusura al traffico fino al 25 febbraio del tratto compreso tra via San Pedrino e via Limido. I lavori sono relativi ai sottoservizi, per completare gli ultimi interventi di sostituzione delle reti.

Verrà inoltre istituita la temporanea direzione obbligatoria a sinistra in via Sant’Imerio all’intersezione con via S. Pedrino, con l’eliminazione temporanea della corsia riservata a bus e taxi in via S. Pedrino al fine di consentire la circolazione dei veicoli su due file.

Si consigliano dunque percorsi alternativi sia per raggiungere viale Europa e l’autostrada sia viale Borri. Per chi proviene da Masnago e si dirige verso l’autostrada, si consiglia di scendere verso via Campigli, da via Sanvito Silvestro imboccare viale XXV aprile; da via Verdi scendere verso via Monterosa e piazza Libertà. Oppure da via Copelli scendere da via Metastasio.