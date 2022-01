Ruba un furgoncino a Gallarate e termina la sua fuga sul Sempione a Legnano

Domenica mattina movimentata sul Sempione a Legnano, dove un furgoncino guidato da un giovane ladro ha terminato la sua corsa contro un palo della luce e il muro di un’abitazione. L’inseguimento è accaduto poco dopo le 7 di oggi, 30 gennaio, all’altezza delle Gallerie Cantoni ed è terminato in prossimità di viale Gorizia: proprio davanti alla porta di un’abitazione. Fortunatamente, in quel mentre nessuna persona stava transitando.

Il furgone Doblò era stato appena rubato a Gallarate: il ladro di 19 anni, infatti, era entrato in azione nella notte appena trascorsa (tra il 29 e il 30 gennaio) ai danni di un’azienda che gestisce sistemi Gps (attività che ha poi denunciato il fatto alla Polizia ferroviaria del posto).

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Legnano sono intervenuti sul Sempione a seguito di una segnalazione arrivata alla Centrale che riportava la presenza del mezzo rubato sul territorio legnanese. Il ladro nel vedere la pattuglia ha tentato di fuggire a tutta velocità sul Sempione ed è finito fuori strada. Non contento il 19enne, senza fissa dimora e pregiudicato, ha tentato di scappare a piedi, ma due carabinieri sono riusciti a raggiungerlo: tutti e tre sono caduti a terra, riportando contusioni.

Il rumore provocato dall’incidente e dall’inseguimento è stato tale che diversi residenti si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse accadendo. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Legnano: i militari hanno riportato alcune ferite curabili in 10 giorni mentre il 19enne in tre giorni. Il giovane è stato, quindi, arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza della Caserma di via Guerciotti in attesa della giudizio per direttissima al Tribunale di Busto Arsizio.