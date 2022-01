Rubano pallet al supermercato ma la polizia di Gallarate li denuncia

Sorpresi a “fare la spesa“, ma a modo loro: nel retro del supermercato dei pallet appena rubati e caricati in auto, ma arriva la volante della polizia che li sorprende sul fatto.

È successo a Gallarate quando una pattuglia del Commissariato cittadino durante lo svolgimento del servizio di controllo del territorio, ha notato un individuo nei pressi dell’area di carico e scarico merce del supermercato Penny Market, il quale era intento a caricare del pallet in legno all’interno di un’autovettura con a bordo una donna.

Alla vista della Volante l’uomo si è introdotto frettolosamente nel veicolo e pertanto gli operatori, insospettiti, hanno deciso di effettuare un controllo ad entrambi i soggetti. Durante il controllo è emerso che all’interno del veicolo vi erano stipati sei pallets in legno, che l’uomo aveva prelevato senza alcuna autorizzazione con l’intento di rivenderli e realizzare un profitto, poiché attualmente disoccupato.

É stato subito dopo contattato e informato il direttore del supermercato, il quale non solo ha confermato di non aver mai autorizzato l’uomo a prelevare i pallets, ma ha anche dichiarato di subirne frequentemente il furto.

Procedendo alla perquisizione personale dei due soggetti, è poi emerso che l’uomo portava al seguito un coltello multiuso in acciaio, successivamente sequestrato.

Per quanto accaduto i due sono stati entrambi denunciati per furto aggravato, ed il solo uomo è stato deferito anche per possesso di oggetti atti ad offendere.

I pallet in legno sono stati infine riconsegnati al direttore del supermercato.