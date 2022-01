Sacchi e sedie in plastica: “Strade pulite” porta via i rifiuti abbandonati a Cardano al Campo

Strade Pulite a Cardano al Campo. Nel senso che il gruppo di Gallarate di “Strade pulite” – nato nelle valli varesine dall’impegno di Damiano Marangoni – ha debuttato con una mattina ecologica sul territorio di Cardano, vicino a Malpensa.

Domenica mattina il gruppo di Gallarate ha iniziato a fare sul serio in zona svincolo della SS336Dir a Cardano al Campo. I dieci volontari (tra cui molti nuovi arrivati) si sono occupati di continuare la pulizia della ciclabile per Samarate cominciata l’anno scorso e iniziare il tratto del cavalcavia da via Carreggia alla rotonda di via Allende.

Riempiti una trentina di sacchi di rifiuti con molta plastica e carta, trovati parecchi sacchetti pieni gettati nello svincolo, come molte bottiglie di vetro, recuperato anche qualche trolley con indumenti (forse furti di bagagli al vicino aeroporto), nonché quattro sedie rosse da giardino di plastica, una tanica d’olio piena, parti di auto incidentate e varie.

«Grazie e complimenti a Georgina, Luca, Marta e Damiano e i nuovi Graziella, Francisca, Elena, Ambrogio, Fabio, Maurizio a cui diamo anche un caloroso benvenuto, in particolare Fabio, per aver portato le brioches, parte col piede giusto!»