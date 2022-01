Sacra Famiglia smentisce di essere stata sanzionata dopo l’ispezione dei Nas a Cocquio Trevisago

Nessuna sanzione e un operatore con esenzione al vaccino contro il SarsCov2. La Fondazione sacra Famiglia interviene a chiarire il comunicato diramato dal Ministero della salute in merito all’attività di controllo dei Carabinieri Nas nelle residenze socio sanitarie in Italia.

I carabinieri, nell’elenco di contravvenzioni e denunce effettuate nel periodo a cavallo delle festività natalizie, citavano anche l’infrazione comminata a “una struttura RSA di Cocquio Trevisago”.

La Fondazione Sacra Famiglia, che gestisce nel comune una residenza per pazienti disabili ( RSD) comunica che, effettivamente, c’è stata un’ispezione dei Nas e che è stato individuato un lavoratore sprovvisto di vaccinazione ma con documentazione che comprova l’esenzione per motivi di salute: « In riferimento a quanto riportato erroneamente nel comunicato, si specifica che l’operatore sanitario non era in servizio al momento dell’ispezione effettuata dai Nas. Inoltre, non è stata prevista alcuna sanzione».