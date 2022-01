Chi salirà al Colle? I bookmaker scommettono su Draghi, quotato a 1.50

Tra le molte analisi che in questi giorni si stanno facendo sull’elezione del Presidente della Repubblica c’è chi guarda con un certo interesse anche a quelle dei “betting analyst” internazionali, ovvero gli esperti di siti e agenzie di scommesse che aggiornano di ora in ora le “quotazioni” dei papabili all’elezione per il Colle.

Secondo quanto riporta Agipronews, gli analisti ritengono che con il passare delle ore si faccia più forte la posizione di Silvio Berlusconi, candidato prescelto dal centrodestra. La possibilità di vedere il Cavaliere al Quirinale è ora in quota a 7 rispetto al 15 offerto la scorsa settimana dai betting analyst internazionali.

Per il bookmaker inglese Ladbrokes rimane favorito il premier Mario Draghi, proposto a 1,50. Dietro Berlusconi, si gioca a 9 la conferma di Sergio Mattarella, con la ministra della Giustizia Marta Cartabia offerta a 11.

Vale 15 volte la posta invece Pier Ferdinando Casini, mentre sale a 17 la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati.

Più indietro il Commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni a 26 e l’ex premier Giuliano Amato, ultimo a 51.

