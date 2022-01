Niente falò di sant’Antonio a Varese il 16 gennaio, se ne riparla dopo il 31

Salta a gennaio il falò di sant’Antonio 2022: la grande festa invernale di Varese, dopo l’edizione 2021 realizzata “non in presenza” – non si svolgerà, come tradizione, nella sera del 16 gennaio.

A dettare il rinvio è stato, in realtà, il “decreto di Natale” varato dal Governo il 23 dicembre 2021 che prevede, fino al 31 gennaio 2022, il divieto di organizzare eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto. Il falò di sant’Antonio rientra pienamente tra questi: e per questo gli organizzatori ci hanno ufficializzato il suo rinvio.

«Siamo in contatto costante con i tavoli tecnici di sicurezza in prefettura e l’indicazione è estremamente chiara: niente assembramenti all’aperto fino al 31 gennaio – spiegano i Monelli della Motta – Non tutto però è perduto, se ne riparlerà a febbraio.Una situazione migliore rispetto all’anno scorso quando è stato impossibile del tutto farla con il pubblico. Quest’anno speriamo ancora di poter mangiare le salamelle insieme buttando i biglietti nel fuoco».

Almeno nelle prime intenzioni infatti non si tratta di un rinvio di 12 mesi: la speranza per i “Monelli della Motta” è quella di riprovarci per febbraio, anche se naturalmente nulla è ancora definibile. L’ultima parola sarà demandata al Prefetto, quando sarà piu chiara la situazione dei contagi.