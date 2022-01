Per San Sebastiano Lonate Pozzolo inaugura la nuova sede della Polizia Locale

In occasione di San Sebastiano, patron dei vigili, oggi, giovedì 20 gennaio, è stata ufficialmente inaugurata la sede della Polizia Locale di Lonate Pozzolo, che dal 1 gennaio con lo scioglimento dell’Unione dei Comuni di Ferno e Lonate è tornata nella vecchia sede, in un’ala del palazzo comunale.

«Celebriamo così San Sebastiano e il ritorno della polizia locale a Lonate», ha affermato la sindaca Nadia Rosa dopo il taglio del nastro, «oggi è fondamentale questo momento per il ruolo che la Polizia Locale ricopre: gli agenti sono il punto di riferimento dei cittadini, il trait d’union tra loro e l’amministrazione. Rientrare su Lonate è fondamentale perché gli agenti saranno molto più presenti di prima».

“Presenza sul territorio”

Dei 10 agenti dell’Unione, 6 sono tornati ad operare a Lonate, diretti dal comandante Massimo Baccin (oggi assente all’inaugurazione per malattia): Samanta Scrosati, Roberto Filadoro, Carmine Astorino, Maria D’amora, Enzo Ermeti, Elena Pucci e, infine, Patrizia Bertolli dell’amministrativo.

«Nei prossimi mesi vogliamo aumentare il numero degli agenti – ha spiegato la sindaca -, mentre i 6 che erano all’Unione ci portano tutta la loro professionalità e competenza; il clima collaborativo e sereno per poter collaborare insieme».

Quale sarà la filosofia del comando? «La priorità alla vicinanza al cittadino, nuove idee e progetti da sviluppare che saranno da attuare», ha risposto Rosa, facendo l’esempio dell’abbandono rifiuti, del controllo della pulizia stradale del controllo dei divieti di sosta.

«L’dea è di non dover rincorrere sempre una abitudine che si è stratificata, verificando con i cittadini le irregolarità – hanno aggiunto gli agenti – il traguardo è riabituare la popolazione alla legalità, farci vedere di più in giro scoraggerà la popolazione a non trasgredire».

La sede riammodernata

La sede di via Cavour, in cui i vigili sono ritornati il 1 gennaio, è stata ammodernata: gli uffici sono stati rimessi a nuovo, le pareti riverniciate, l’impianto della rete elettrica rifatto, ed è stato realizzato un nuovo locale per il deposito armi. «Sono stati rifatti spogliatoi e servizi igienici, maschili e femminili», ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Perencin, «per un totale di 20mila euro per la sede».

Quali saranno i prossimi interventi? «Sono da rifare i serramenti esterni, insieme al trasferimento delle telecamere di videosorveglianza, che è in fase di separazione tra Lonate e Ferno. Entro l’estate arriveranno condizionatori», ha concluso Perencin.