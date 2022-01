Sarà benedetta in piazza san Vittore la nuova ambulanza donata alla CRI di Varese

Sabato 22 Gennaio alle 14.30 in Piazza San Vittore verrà benedetta da Monsignor Luigi Panighetti, Prevosto della Basilica di San Vittore, la nuova ambulanza donata al Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana “in ricordo di Nella”.

«Siamo profondamente grati a chi ci ha donato la nuova ambulanza, che ci permetterà di assolvere in modo ancora più preparato e avanzato alle numerose attività di soccorso che svolgiamo quotidianamente – ha commentato Angelo Bianchi, Presidente del Comitato – Un gesto come questo, fatto in silenzio, dimostra a tutti noi il valore del servizio al prossimo al quale ci dedichiamo ogni giorno e ci permette di comprendere quanto sia percepita da tutta la Cittadinanza la verità dei valori e della trasparenza che contraddistinguono l’emblema della Croce Rossa. Con questo nuovo mezzo saremo ancora più reattivi e pronti a rispondere a tutti coloro che avranno bisogno di aiuto, e saremo onorati di riflettere in ogni singola azione di assistenza alla popolazione tutti i principi della Associazione».

La Croce Rossa Italiana di Varese, ringrazia fin da ora tutti i Cittadini e tutti coloro che vorranno intervenire.