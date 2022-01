Scardinata la porta di una parrucchiera a Sesto Calende, “ripulito” il negozio

Aprire il negozio e trovarlo svuotato. A Sesto Calende grande è la delusione di una parrucchiera colpita nel weekend tra sabato 16 e domenica 17 gennaio. Il lunedì seguente, all’apertura del salone, dall’inventario mancavano infatti i prodotti custodi in negozio: piastre, phone, shampoo tinte, lacche per un valore economico ancora da calcolare ma senza dubbio di grande valore, senza contare l’amarezza di vedersi improvvisamente privati dei propri strumenti di lavoro.

I ladri hanno scardinato la porta sul retro, provando a forzare la maniglia e rompendo anche la luce che puntava sulla porta. Questa la ricostruzione fatta dalla famiglia titolare del negozio, che nel frattempo ha esposto denuncia: «Escludiamo che si tratti di qualcosa di personale, altrimenti avrebbero devastato la sala, invece abbiamo ritrovato tutto in ordine. L’impressione è che chi ha rubato i prodotti sapesse già cosa prendere».

Il duro colpo non ha fermato però la parrucchiera, che, nonostante la delusione, è tornata subito al lavoro, riaprendo il centro di bellezza: «Dopo 35 anni di attività trovarsi questa sorpresa non è stato certo qualcosa di bello». Nel frattempo, sui gruppi Facebook della Città arriva l’appello per mettere in guardia i colleghi di quanto accaduto: «Attenzione a tutti i parrucchieri/re – scrive la famiglia nel post -. Se si dovesse presentare qualcuno che vi offre dei prodotti, per favore avvisate le autorità».