Scherma, 2^ prova regionale GPG fioretto, i risultati del weekend di Gerenzano

Gerenzano ha ospitato nel weekend del 29 e 30 gennaio, al Palazzetto dello Sport di via Inglesina, la 2° Prova Regionale GPG di Fioretto. Sono stati 110 gli atleti e le atlete under 14 che si sono dati battaglia in pedana in sei gare diverse.

Nei Maschietti, vittoria di Jonas Spiller (Accademia Scherma Gallaratese), secondo posto per Geremia Napolitano (Comense Scherma), terzi Pietro Claudio Verdesca (Comense Scherma) e Filippo Amato Abate (Circolo della Spada Mangiarotti). Nei Giovanissimi Luca Guidi (Scherma Brescia), secondo posto per Giacomo Lasagna (Scherma Brescia), terzi Giacomo Pignataro (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) e Paolo Nicoli (Scherma Sebino). Tra i Ragazzi/Allievi, primo Tommaso Rovaris (Scherma Brescia), secondo Giacomo Bao Serioli (Scherma Brescia), terzi Carlo La Penna (Accademia Scherma Gallaratese) e Leonardo Rizzato (Scherma Brescia).

Nel fioretto femminile categoria Bambine, vittoria di Sara Rizzato (Scherma Brescia), secondo posto per Sara Longoni (Brianza Scherma), terze Valeria Gotti (Scherma Sebino) e Margherita Giannoccoli (BressoAssociazione Schermistica). Nelle Giovanissime, primo posto di Martina Borghetti (Comense Scherma), seconda Lucia Fumagalli (Adda Scherma), terze Chiara Bugoni (Bresso Associazione Schermistica) e Matilde Pirola (Accademia Scherma Gallaratese). Nelle Ragazze/Allieve, vittoria di Alessandra Tavola (Comense Scherma), seconda Giulia Fariello (Scherma Brescia), terze Mariavittoria Binaghi (Comense Scherma) e Martina Molteni (Comense Scherma).

2° PROVA REGIONALE GPG – FIORETTO MASCHILE GIOVANISSIMI – GERENZANO (VA), 29 GENNAIO 2022

Finale

Guidi (Scherma Brescia) b. Lasagna (Scherma Brescia) 10-3

Semifinali

Guidi (Scherma Brescia) b. Nicoli (Scherma Sebino) 10-0

Lasagna (Scherma Brescia) b. Pignataro (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) 10-4

Quarti di finale

Guidi (Scherma Brescia) b. Giana (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) 10-0

Nicoli (Scherma Sebino) b. Luraschi (Accademia Scherma Gallaratese) 10-8

Pignataro (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) b. Durante (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio) 10-4

Lasagna (Scherma Brescia) b. Bergamini (Bresso Associazione Schermistica) 10-4

Classifica Finale (16): 1. Luca Guidi (Scherma Brescia), 2. Giacomo Lasagna (Scherma Brescia), 3. Giacomo Pignataro (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), 3. Paolo Nicoli (Scherma Sebino), 5. Lucio Pio Lucraschi (Accademia Scherma Gallaratese), 6. Federico Durante (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), 7. Gabriele Giana (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), 8. Leonardo Bergamini (Bresso Associazione Schermistica)

2° PROVA REGIONALE GPG – FIORETTO FEMMINILE GIOVANISSIME – GERENZANO (VA), 29 GENNAIO 2022

Finale

Borghetti (Comense Scherma) b. Fumagalli (Adda Scherma) 10-8

Semifinali

Borghetti (Comense Scherma) b. Pirola (Accademia Scherma Gallaratese) 10-1

Fumagalli (Adda Scherma) b. Bugoni (Bresso Associazione Schermistica) 10-3

Quarti di finale

Borghetti (Comense Scherma)

Pirola (Accademia Scherma Gallaratese) b. Grisoni (Accademia Scherma Gallaratese) 10-8

Fumagalli (Adda Scherma) b. Colombo (Adda Scherma) 10-4

Bugoni (Bresso Associazione Schermistica) b. Vakhitova (Scherma Desio) 10-6

Classifica finale (7): 1. Martina Borghetti (Comense Scherma), 2. Lucia Fumagalli (Adda Scherma), 3. Chiara Bugoni (Bresso Associazione Schermistica), 3. Matilde Pirola (Accademia Scherma Gallaratese), 5. Davidea Grisoni (Accademia Scherma Gallaratese), 6. Ludovica Colombo (Adda Scherma), 7. Evelina Vakhitova (Scherma Desio)

2° PROVA REGIONALE GPG – FIORETTO FEMMINILE RAGAZZE/ALLIEVE – GERENZANO (VA), 29 GENNAIO 2022

Finale

Tavola (Comense Scherma) b. Fariello (Scherma Brescia) 15-13

Semifinali

Fariello (Scherma Brescia) b. Binaghi (Comense Scherma) 15-12

Tavola (Comense Scherma) b. Molteni (Comense Scherma) 15-9

Quarti di finale

Binaghi (Comense Scherma) b. Marino (Scherma Desio) 15-6

Fariello (Scherma Brescia) b. Maiocchi (Club Scherma Lame Oro) 15-13

Tavola (Comense Scherma) b. Mencarini (Scherma Monza) 15-6

Molteni (Comense Scherma) b. Macchi (Accademia Scherma Gallaratese) 15-7

Classifica finale (24): 1. Alessandra Tavola (Comense Scherma), 2. Giulia Fariello (Scherma Brescia), 3. Mariavittoria Binaghi (Comense Scherma), 3. Martina Molteni (Comense Scherma), 5. Sveva Mencarini (Scherma Monza), 6. Amelie Maiocchi (Club Scherma Lame Oro), 7. Alice Macchi (Accademia Scherma Gallaratese), 8. Giorgia Marino (Scherma Desio)

2° PROVA REGIONALE GPG – FIORETTO MASCHILE MASCHIETTI – GERENZANO (VA), 30 GENNAIO 2022

Finale

Spiller (Accademia Scherma Gallaratese) b. Napolitano (Comense Scherma) 9-8

Semifinali

Napolitano (Comense Scherma) b. Amato Abbate (Circolo della Spada Mangiarotti) 10-5

Spiller (Accademia Scherma Gallaratese) b. Verdesca (Comense Scherma) 6-5

Quarti di finale

Napolitano (Comense Scherma) b. Avizzano (Accademia Scherma Gallaratese) 10-0

Amato Abbate (Circolo della Spada Mangiarotti)b. Tagliani (Guardia di Croce) 10-6

Verdesca (Comense Scherma) b. Belli (Club Scherma Leonessa) 10-5

Spiller (Accademia Scherma Gallaratese) b. Santandrea (Fencing Different) 10-0

Classifica finale (17): 1. Jonas Spiller (Accademia Scherma Gallaratese), 2. Geremia Napolitano (Comense Scherma), 3. Pietro Claudio Verdesca (Comense Scherma), 3. Filippo Amato Abate (Circolo della Spada Mangiarotti), 5. Marco Santandrea (Fencing Different), 6. Nicolò Tagliani (Guardia di Croce), 7. Nicolò Belli (Club Scherma Leonessa), 8. Christian Avizzano (Accademia Scherma Gallaratese)

2° PROVA REGIONALE GPG – FIORETTO MASCHILE RAGAZZI/ALLIEVI – GERENZANO (VA), 30 GENNAIO 2022

Finale

Rovaris (Scherma Brescia) b. Serioli (Scherma Brescia) 15-10

Semifinali

Rovaris (Scherma Brescia) b. Rizzato (Scherma Brescia) 15-12

Serioli (Scherma Brescia) b. La Penna (Accademia Scherma Gallaratese) 15-14

Quarti di finale

Rovaris (Scherma Brescia) b. Auriemma (Polisportiva Scherma Bergamo) 15-11

Rizzato (Scherma Brescia) b. Di Pino (Scherma Brescia) 15-12

Serioli (Scherma Brescia) b. Rossi (Scherma Brescia) 15-7

La Penna (Accademia Scherma Gallaratese) b. Fenner (Milano Scherma) 15-12

Classifica finale (39): 1. Tommaso Rovaris (Scherma Brescia), 2. Giacomo Bao Serioli (Scherma Brescia), 3. Carlo La Penna (Accademia Scherma Gallaratese) 3. Leonardo Rizzato (Scherma Brescia), 5. Nicolò Rossi (Scherma Brescia), 6. Georg Friedrich Fenner (Milano Scherma), 7. Carlo Lam Than Auriemma (Polisportiva Scherma Bergamo), 8. Andrea Di Pino (Scherma Brescia)

2° PROVA REGIONALE GPG – FIORETTO FEMMINILE BAMBINE – GERENZANO (VA), 30 GENNAIO 2022

Finale

Rizzato (Scherma Brescia) b. Longoni (Brianza Scherma) 10-1

Semifinali

Rizzato (Scherma Brescia) b. Giannoccoli (Bresso Associazione Schermistica) 10-2

Longoni (Brianza Scherma) b. Gotti (Scherma Sebino) 10-1

Quarti di finale

Rizzato (Scherma Brescia)

Giannoccoli (Bresso Associazione Schermistica) b. Biella (Scherma Desio) 10-7

Gotti (Scherma Sebino) b. Cerea (Bresso Associazione Schermistica) 10-4

Longoni (Brianza Scherma) b. Becciu (Accademia Scherma Gallaratese) 10-0

Classifica (7): 1. Sara Rizzato (Scherma Brescia), 2. Sara Longoni (Brianza Scherma), 3. Valeria Gotti (Scherma Sebino), 3. Margherita Giannoccoli (Bresso Associazione Schermistica), 5. Martina Biella (Scherma Desio), 6. Anna Cerea (Bresso Associazione Schermistica), 7. Giulia Becciu (Accademia Scherma Gallaratese).