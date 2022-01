Schiacciati da un gabbia metallica, due feriti in un’azienda di Cardano al Campo

Doppio infortunio sul lavoro in una nota azienda che produce prefabbricati in cemento a Cardano al Campo. Due lavoratori sono rimasti feriti questa mattina (lunedì) attorno alle 11,30 nello stabilimento di via Est Europa. Secondo la ricostruzione fornita ai soccorritori giunti sul posto con due ambulanze e un’automedica, i due lavoratori sono rimasti schiacciati sotto una gabbia metallica del peso di circa 100 kg.

Più gravi le condizioni del 59enne che ha riportato un trauma alla schiena e un trauma all’arto inferiore con frattura (trasportato in codice Rosso all’ospedale di Varese) mentre il 38enne ha riportato traumi minori alla testa e alla spalla (portato in codice verde all’ospedale di Busto Arsizio).

Sul posto sono intervenuti anche Vigili del Fuoco, Carabinieri e Ats.