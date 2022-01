Scontro a Pura in Cantone Ticino, ferito un 62enne diretto a Ponte Tresa

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 11 in via Colombera a Pura vi è stato un incidente della circolazione stradale. Un 62enne automobilista svizzero domiciliato nel Luganese circolava in direzione di Ponte Tresa.

In base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo avrebbe invaso la corsia opposta andando a impattare contro due vetture che circolavano in direzione di Lugano.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, della Polizia Malcantone est nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al 62enne e a una 60enne cittadina svizzera domiciliata nella regione, passeggera di uno dei veicoli coinvolti nell’incidente, li hanno trasportati in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 62enne ha riportato ferite serie mentre la 60enne lievi ferite.