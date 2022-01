Scritte naziste sulla sede del Pd a Varese, il sindaco: “Un atto grave, vile e vergogno”

«Un atto grave, vile e vergognoso». Così il sindaco di Varese Davide Galimberti in merito alle scritte naziste comparse sui muri della sede del Pd varesino.

«Non solo sono stati imbrattati muri con simboli che appartengono ad un’epoca tragica della nostra storia, ma anche frasi che in modo criminale erano nei luoghi dove milioni di persone hanno perso la vita per mano di criminali nazisti. Tutto questo è gravissimo e mi auguro che i responsabili siano al più presto individuati. Al Pd esprimo tutto la mia solidarietà a nome della città di Varese e mi auguro che lo stesso venga fatto da tutte le forze politiche. A Varese non c’è spazio per questi atti criminali».