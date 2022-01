Senza biglietto e con la mascherina sbagliata ma non vuole scendere dal treno. Arrestato a Rho

Per farlo scendere dal treno hanno dovuto arrestarlo. È finita in un commissariato di Polizia Locale la domenica di un 31enne residente a Busto Arsizio che viaggiava su un treno senza biglietto e senza mascherina ffp2. L’uomo è stato arrestato dalla polizia locale di Rho con le accuse di resistenza e minacce a pubblico ufficiale oltre ad essere stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Il capotreno gli ha chiesto il biglietto ma lui si è rifiutato di mostrarglielo. Come se non bastasse il passeggero non indossava la mascherina adatta (ora è obbligatoria la ffp2 sui mezzi pubblici) e non ha voluto fornire le proprie generalità. Quando è stato invitato a scendere dal treno (che ha accumulato 30 minuti di ritardo) lui si è rifiutato. Neanche davanti alle forze dell’ordine, chiamate sul posto dal capotreno, ha cambiato atteggiamento cercando di sferrare un pugno a un agente che lo stava invitando a scendere dal treno.