Servizio Civile, Azzate cerca giovani per il settore cultura-educazione

Il Servizio Civile educa alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato. Anche quest’anno, tramite il Servizio Civile promosso da ANCI Lombardia, il Comune di Azzate aderisce all’iniziativa, offrendo ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, l’opportunità di sperimentarsi per un anno all’interno dell’Ente, in attività a favore della comunità nel settore cultura-biblioteca. Tre le posizioni aperte: 1 per la biblioteca e 2 per il settore educazione.

La domanda va presentata entro il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14,00.

Le persone interessate, di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone a questo indirizzo. In caso di difficoltà telefonare al numero: 02 72629644.

Potete trovare tutte le informazioni al riguardo, cliccando sul link: www.scanci.it