Servizio Civile con il comune di Varese: quattro progetti per promuovere la cultura

Ancora qualche giorno per aderire al Servizio Civile, con quattro progetti che prevedono attività nei musei, in biblioteca, in ambito turistico o nel mondo dell’associazionismo culturale e formativo: l’opportunità è per giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni. C’è tempo fino a mercoledì 26 gennaio 2022 per inviare la propria candidatura online.

E’ possibile scegliere tra quattro progetti: “Faccia a Faccia con il Museo”, che ha l’obiettivo di avvicinare un nuovo pubblico al patrimonio archeologico dei Musei Civici di Varese e al Compendio UNESCO dell’Isolino Virginia; “The Readers”, che vuole promuovere sempre più la lettura come una pratica benefica legata all’evasione e ai meccanismi di identificazione e di condivisione emotiva; “Varese: luogo ideale per un turismo consapevole”, per promuovere una nuova forma di turismo incentrata sul patrimonio paesaggistico e culturale.

Questi tre progetti vedono il Comune di Varese in qualità di ente promotore. Infine il quarto progetto, promosso in collaborazione da CSV Insubria sede di Varese, Associazione Culturale Karakorum e Associazione Progetto Zattera, è “Cultura per tutti”, che si propone di aumentare l’accesso alla cultura dei minori più esposti al rischio di impoverimento culturale e dispersione scolastica della città di Varese, anche attraverso la messa in rete dell’associazionismo culturale e dei servizi educativi extra-scolastici.

COME FARE

Per svolgere il servizio civile è possibile presentare la propria candidatura entro il 26 gennaio 2022. La scelta del progetto è discrezionale e ognuno può aderire al servizio seguendo le proprie inclinazioni. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi, prevede un rimborso mensile e dà diritto a crediti formativi e professionali. L’ammissione avviene tramite selezione.

Possono partecipare al bando di selezione le ragazze e i ragazzi che il giorno di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. Coloro che intendono aderire al bando possono farlo presentando la propria candidatura on-line entro mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 14.00. Per conoscere le modalità di accesso al servizio civile e il dettaglio delle proposte: Comune di Varese