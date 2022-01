Servizio civile: Samarate cerca 4 giovani per gli uffici del Comune

Mancano pochi giorni alla scadenza del bando per il Servizio civile universale 2022 (il termine è mercoledì 26 gennaio): a Samarate c’è la possibilità, per 4 giovani dai 18 ai 28 anni, l’opportunità di sperimentarsi per un anno all’interno dell’ente (qui il link del sito del Comune per “l’ultima chiamata”).

Sarà possibile fare richiesta per 2 progetti nel settore educazione (ufficio istruzione e asilo nido), 1 nell’assistenza (ufficio servizi sociali) e 1 nella cultura (in biblioteca).

Il calo dei dipendenti comunali a Samarate

Per il Comune si tratta della possibilità di far fronte al problema del calo dei dipendenti comunali, (infatti, a inizio 2020 il comune aveva a disposizione 85 dipendenti, entro il 2023 ne perderà 29 tra pensionamenti e dimissioni) che specialmente nell’ultimo anno ha causato notevoli rallentamenti ai lavori degli uffici.

Un dato preoccupante su cui bisogna intervenire: per il sindaco Enrico Puricelli nel 2022 la priorità è aumentare il numero degli impiegati in municipio, assumendo da 6 a 8 dipendenti.

Il servizio civile

L’impegno sarà di circa 25 ore settimanali attraverso un percorso di tutoraggio. A fine servizio verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze. Inoltre è riconosciuto un contributo economico mensile di 444,30 euro.

La domanda di partecipazione va presentata entro il 26 gennaio 2022 alle ore 14,00, esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone a questo indirizzo. Si può accedere esclusivamente con lo Spid.

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande; quelle trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando consultabile a questo link oppure visitate il sito Scanci