Servizio tamponi per le scuole del paese alla Farmacia comunale di Induno Olona

Da domani, giovedì 27 gennaio, alla Farmacia comunale Asfarm di Induno Olona (in via Jamoretti 51) sarà operativo un canale privilegiato per effettuare i tamponi agli alunni dell’Istituto comprensivo Passerini (scuole Ferrarin, Passerini e Don Milani), ai bambini della Scuola dell’infanzia Malnati, ai bimbi del Nido comunale Lo Scrigno e al personale scolastico che siano sottoposti ad un provvedimento di sorveglianza attiva (T0 – T5) o di quarantena (T10).

Il servizio sarà attivato attraverso la richiesta del rappresentante di classe che dovrà indicare il numero degli alunni richiedenti e a quale provvedimento sono sottoposti, inoltrando una mail a farmacia@asfarm.it

Il servizio sarà svolto dal lunedì al sabato dalle 11.45 in avanti, fino ad esaurimento delle prenotazioni.