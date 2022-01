Si celebra il Giorno della Memoria, tutti gli appuntamenti a Varese e in provincia

Giovedì 27 gennaio si celebra in tutto il mondo il Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. Una celebrazione adottata ufficialmente il 1° novembre 2005 nella 42ª riunione plenaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti che segnò la fine dell’Olocausto.

La data del 27 gennaio venne scelta perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nell’offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

Come ogni anno, anche in provincia di Varese sono moltissime le iniziative per ricordare la tragedia della Shoà, principalmente dedicate alle scuole ma non solo.

Ecco i principali appuntamenti in programma il 27 gennaio ma anche nei giorni che precedono e seguono la data della ricorrenza:

BUSTO ARSIZIO – Martedì 25 gennaio alle 17, la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “Charleston -Storia di una grande famiglia travolta dalla Shoah” di Enzo Fiano – L’articolo

BUSTO ARSIZIO – Le parole di Etty Hillesum, scrittrice olandese ebrea vittima dell’Olocausto, risuoneranno tra le pareti del teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio per il Giorno della Memoria. Venerdì 28 gennaio alle ore 21 – Leggi

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio celebrerà il Giorno della Memoria che ricorre il 27 gennaio con un programma di iniziative che coinvolgerà, come da qualche anno a questa parte, anche i giovani delle scuole superiori – Il programma

BUSTO ARSIZIO – Mercoledì 26 gennaio il Comitato Antifascista invita a celebrare il Giorno della Memoria nella sua vigilia alle 21 davanti al Tempio Civico di via F.lli d’Italia – Leggi

CASTIGLIONE OLONA – Si intitola “Il dovere della Memoria” la mostra allestita a Castiglione Olona dal Circolo culturale Masolino da Panicale per ricordare la tragedia della Shoà. La mostra sarà visitabile dal 23 gennaio al 6 febbraio nelle sale espositive di Palazzo Branda – Giorni e orari della mostra

CISLAGO – Il Giorno della Memoria verrà celebrato con la visione dello spettacolo “La storia di Srulik”, tratto dal libro dal libro “Corri ragazzo, corri” di Uri Orlev che racconta la storia vera di Yoram Fridman, detto appunto Srulik, rinchiuso insieme alla propria famiglia nel ghetto di Varsavia perché ebreo. Lo spettacolo sarà trasmesso online dal 26 al 28 gennaio – Leggi su SaronnoNews

GALLARATE – Mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio il Teatro del Popolo di Gallarate e il Conservatorio Puccini intrecciano musica e parole per ricordare la tragedia della Shoah, con le presentazioni dei libri “Charleston” e “Ferramonti” accompagnate dalla musica degli allievi del Conservatorio – Come partecipare agli incontri

GALLARATE – Tre “pietre d’inciampo”, tre nomi incisi su un marciapiedi per ricordare altrettante vittime del nazifascismo a Gallarate: le sezioni cittadine dell’Associazione Mazziniana Italiana e dell’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, hanno lavorato insieme per tre anni per arrivare alla posa delle pietre che ricorderanno Vittorio Arconti, Clara Pirani Cardosi e Lotte Froëhlich. – Leggi

INDUNO OLONA – Induno Olona celebra il Giorno della Memoria con una lettura collettiva del diario di Etty Hillesum. Le riprese si terranno presso la Sala Crosti della Biblioteca Civica di Induno Olona nelle giornate di sabato 29 gennaio e sabato 5 febbraio – Ecco come partecipare

MACCAGNO – Giovedì 27 gennaio, il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca in collaborazione con Progetto Zattera organizza alle 18 al Punto d’Incontro di via Valsecchi 21 uno spettacolo dal titolo “Dentro la tasca di Giorgio Perlasca” – Leggi

SARONNO – Martedì 25 gennaio alle 10, al Liceo Scientifico Grassi si parlerà di “Leggi razziste, discriminazione e deportazione nell’Italia fascista” nel corso di un seminario on-line per le scuole e in presenza per il pubblico su prenotazione fino ad esaurimento dei posti – Leggi su SaronnoNews

SARONNO – Un concerto per il Giorno della Memoria. L’appuntamento è per giovedì 27 gennaio alle 20 al Teatro Giuditta Pasta. Il concerto è organizzato da Albero Musicale e Orchestra Filarmonica Europea Giovani col patrocinio del Comune – Leggi su SaronnoNews

SOLBIATE OLONA – Giovedì 27 gennaio alle 10 in via sant’Antonino, saranno posate due pietre di inciampo davanti alle case di Pietro Girola e Pietro Moroni, due solbiatesi deportati che persero la vita nei campi di concentramento in Germania. Oltre all’Anpi provinciale saranno presenti le scuole Pascoli e Moro. Leggi

UBOLDO – Nessun evento pubblico ma libri sul tema della Shoà in dono agli studenti. L’iniziativa dell’assessorato all’Istruzione e alla Cultura del Comune coinvolgerà le classi quinte delle primarie “XX Settembre” e “Ceriani” e tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado del paese – L’articolo su SaronnoNews

VARESE – Giovedì 27 gennaio scuole, Anpi, Provincia e Prefettura celebrano il Giorno della Memoria nella Sala Convegni di Villa Recalcati con un ricco programma di interventi – Leggi

VARESE – Mercoledì 26 gennaio dalle 17,45 la Biblioteca Bruna Brambilla di Varese organizza un incontro online con Antonio Armano. Intervistato da Linda Terziroli, racconterà ai lettori il suo romanzo “Il ragazzo nel bunker”, ambientato in una cittadina polacca nel 1943 dove alcuni ebrei fino a quel momento scampati ai nazisti fanno costruire un bunker sotto a una villa dando vita a una comunità “clandestina – Nell’articolo il link per partecipare online

VARESE – La Libreria degli asinelli di piazza Rpubblica ha preparato una ricca e originale lista di testi per adulti, ragazzi e bambini, che accompagni i lettori verso questa data così significativa. I libri consigliati