Si perdono sul monte Minisfreddo a Bisuschio, due escursionisti salvati dai Vigili del fuoco

Disavventura nella giornata di domenica 2 gennaio per due escursionisti che si sono trovati in difficoltà in una zona impervia della Valceresio, sul monte Minisfreddo nel territorio comunale di Bisuschio.

I due hanno lanciato l’allarme attorno alle 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf – Speleo Alpino Fluviale di Varese e un elicottero del servizio sanitario regionale.

Uno degli escursionisti è stato recuperato con un verricello dall’elisoccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo. L’altro è stato recuperato via terra dai vigili del Fuoco.