Si ribaltano in A7 tra Gropello Cairoli e Bereguardo, due varesotti feriti

Stavano percorrendo l’autostrada A7 in macchina quando, per cause ancora da verificare, hanno perso il controllo della vettura che si è ribaltata.

Due varesotti sono rimasti feriti nell’incidente stradale che è avvenuto poco dopo le 15.30 nel tratto di autostrada tra Gropello Cairoli e Bereguardo, in provincia di Pavia, in direzione di Milano.

Sull’auto viaggiava un uomo di 57 anni, S.W., che ha riportato un trauma alla spalla e uno alla testa ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Più grave la donna, che era alla guida, che ha subito diversi traumi a testa, volto, torace e addome. La conducente, della quale non sono state comunicate le generalità anagrafiche, è stata trasportata in codice rosso – ovvero in gravi condizioni – all’ospedale San Matteo di Pavia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, due automediche, due ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

(foto di repertorio)