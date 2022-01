Si spaccia per il figlio del vigile di Cantello per tentare la truffa dell’acqua

Dopo l’episodio di Malnate, questa mattina si è registrata una tentata truffa dell’acqua anche a Cantello.

A mettere sull’avviso i residenti è il sindaco Chiara Catella, che ha diramato un avviso.

«Fate attenzione – scrive il sindaco – ci segnalano la presenza di un soggetto, dalla descrizione differente rispetto a quello circolato qualche mese fa, che spacciandosi per il figlio del vigile di Cantello cerca di introdursi nelle abitazioni con la scusa del controllo dell’acqua in casa».

La prontezza e la lucidità della famiglia che suo malgrado ha ricevuto la visita del delinquente, hanno permesso di evitare il peggio.

«Rinnovo l’invito ad avvisare immediatamente il 112 nel caso in cui vi troviate a contatto con persone che chiedono o dicono cose non riscontrabili o fantasiose – conclude il sindaco – Chiedo come sempre la preziosa condivisione di tutti i cittadini per informare quanto più possibile le persone anziane e fragili del nostro paese».

L’individuo che ha tentato la truffa a Cantello è stato descritto come un ragazzo giovane, magro e alto circa 165 cm, con un cappellino nero con visiera e mascherina nera. Indossava pantaloni color beige scuro e un piumino dello stesso colore, e teneva tra le mani un apparecchietto giallo.