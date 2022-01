Silvio Raffo alla Dante per una lezione tra musica, arte e natura

Un viaggio incredibile tra le parole più belle dei poeti italiani e stranieri è stato l’incontro dedicato alle terze della scuola Dante Alighieri di Varese con la partecipazione del poeta e scrittore Silvio Raffo.

Nella mattonata di venerdì 14 gennaio tutti gli alunni delle classi terze dell’Istituto hanno partecipato alcuni in presenza in Aula Magna, altri da remoto dalle singole classi e da casa per chi è in didattica a distanza, alla lezione di approfondimento in preparazione al concorso “Libriamoci” di prosa, produzione grafica e poetiche e al concorso “Giacomo Ascoli” di poesia.

Il tema comune dei due concorsi quest’anno è “L’amore per la natura, per la musica e per l’arte sono la chiave per superare tutti i confini” e il professor Raffo ha letto, interpretato e spiegato alcuni testi poetici dedicati proprio al profondo legame tra arte, musica, natura e poesia, da Aldo Palazzeschi alla Emily Dickinson, da Giuseppe Ungaretti a Vittorio Sereni.

Silvio Raffo ha ricordato come la poesia in primis, come tutte le forme artistiche, ha a che fare con qualcosa di nascosto e di segreto, quasi una forze superiore e spirituale che può esserci in ognuno di noi. Una bella occasione per i ragazzi per approfondire e trovare ispirazione in vista della produzione degli elaborati ai due concorsi che, come ogni anno, invitano a esprimere la parte più creativa e segreta di ciascuno.

L’incontro è stato reso possibile grazie al contributo dell’associazione Amici della Dante.